Не такие они и грозные: забавные комиксы о жизни драконов

Катя Безрукова, известная под творческим псевдонимом KoDa (полным KogotsuchiDark), — художница из г. Химки, которая любит "драконов, комиксы, чай, упоротость и печеньки". Соответственно, большая часть ее работ посвящена именно этим огромным летающим существам — драконам. Предлагаем взглянуть: