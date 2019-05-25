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Суббота, 25.05.2019
Жизненные ситуации: forever alone - это уже приговор
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Жизненные ситуации: forever alone - это уже приговор

Свежая коллекция фотографий из серии "forever alone" о тех, кто еще не встретил свою любовь и вынужден стойко выдерживать удел одиночества. Кто-то с этим справляется с помощью шутки, кто-то начинает грустить, а кто-то и в этом состоянии находит хорошую сторону. В этом деле главное - не отчаиваться!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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