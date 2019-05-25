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Суббота, 25.05.2019
Юная модница: крутые пародии на знаменитостей от позитивной малышки
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Юная модница: крутые пародии на знаменитостей от позитивной малышки

Многие модницы мечтают заполучить наряды, как у звезд на красной дорожке, которые порой бывают очень экстравагантными и стоят довольно внушительные суммы. Этим модницам следует поучиться у девочки Стефани и ее творческой мамы. Вместе они копируют, мягко говоря, странноватые костюмы знаменитостей, используя при этом все, что попадет под руку: бумагу, фольгу, целлофан. А потом Стефани наряжается в то, что получилось. Результат крутой, да и неудивительно, когда модель такая харизматичная. Смотрите сами!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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