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Суббота, 25.05.2019
Нотки абсурда: позитивные комиксы о повседневной жизни девушки
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Нотки абсурда: позитивные комиксы о повседневной жизни девушки

Челябинск богат не только суровыми людьми, если верить стереотипам, но и талантливыми тоже. Хотим представить вам художника и иллюстратора Анастасию Иванову, известную под творческим псевдонимом Stushona Iva. Но речь пойдет не о ее успешных коммерческих проектах, а о комиксах, которые она рисует и публикует в своем Инстаграм-профиле comicada. Их персонаж, по словам Анастасии, - ее альтер эго. Через эти забавные и ироничные иллюстрации художница выражает свой взгляд на мир. Безусловно, кто-то найдет в них себя, а даже если нет, без улыбки а лице вы все равно не уйдете.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Позитив, Рисунок, Веселье, Умора, Прикол, Комикс, Хохот.
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