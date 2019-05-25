Нотки абсурда: позитивные комиксы о повседневной жизни девушки Челябинск богат не только суровыми людьми, если верить стереотипам, но и талантливыми тоже. Хотим представить вам художника и иллюстратора Анастасию Иванову, известную под творческим псевдонимом Stushona Iva. Но речь пойдет не о ее успешных коммерческих проектах, а о комиксах, которые она рисует и публикует в своем Инстаграм-профиле comicada. Их персонаж, по словам Анастасии, - ее альтер эго. Через эти забавные и ироничные иллюстрации художница выражает свой взгляд на мир. Безусловно, кто-то найдет в них себя, а даже если нет, без улыбки а лице вы все равно не уйдете.