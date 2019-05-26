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Воскресенье, 26.05.2019
Депрессия - непростой период: как выглядит комната после генеральной уборки
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Депрессия - непростой период: как выглядит комната после генеральной уборки

Депрессия — это не просто плохое настроение и мимолетная хандра. Это серьезное заболевание, которое грозит серьезными последствиями. Порой депрессия становится видимой не только в поведении человека, но и в предметах, окружающих его. Мотивации и сил иногда не хватает даже для того, чтобы сделать какие-то банальные базовые вещи. В результате дом обрастает грязной посудой и одеждой, а бардак разрастается так быстро, что вот-вот выселит жильца. Вот как выглядят комнаты людей с депрессией до и после того, как в них навели порядок.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Депрессия, Уборка, Смех, Курьез, До и после, Приколы, Прикол, Бардак, Настоящий бардак, До и после уборки.
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