|
|
Юная сценаристка: прикольные подписи к фотографиям от 9-летней девочки
Известный на весь мир журнал New-Yorker проводит любопытный конкурс на лучшую подпись к карикатурам, появляющимся в издании. И карикатуры эти, естественно, предназначены для взрослых, ведь они отражают различные актуальные политические и социальные проблемы. Участвовать в этом конкурсе можно с 13 лет, но нашлась одна 9-летняя девочка по имени Элис, которая придумывает подписи настолько круто, что уже завоевала сердца многих людей. Ее подписи удивительно умны и ироничны, в связи с чем сложно догадаться, что это продукт ума 9-летнего ребенка. Элис получила известность в интернете благодаря своей родственнице - сценаристке Бесс Кальб, которая опубликовала эти шедевры в своем Твиттере. Пользователи сети были в восторге от остроумия девочки! Демонстрируем вам эти самые карикатуры с ее подписями.
Актеры, которые принимали наркотики во время съемок легендарных фильмов
Как удалить жир с кухонной мебели: лучшие эко-альтернативы
Тяжелое утро после бурной ночи: похмелье в снимках
Вот так выглядят девушки "в форме": фото известных спортсменок в купальниках
У Серхио Агуэро новая девушка, с которой он познакомился на боулинге (Фото)
Готовимся к материнству: каким должен быть режим беременной женщины
Вы должны это узнать: малоизвестные факты о гостиницах
Очередная подборка фото-приколов на случай, если вы немного приуныли
Забавные фото котиков, которые тоже умеют троллить
Маникюр 2019: удивительные идеи нейларта с эффектом фольги
Птицы в объективе талантливый фотограф и орнитолога из Рио-де-Жанейро (Фото)
Прически 2019: стильные идеи стрижек каре на короткие и удлиненные волосы
Лучшие фотоснимки для истинных перфекционистов (Фото)
Забавные опоссумы, которые прям умиляют всем своим видом
Валенсия - Барселона: лучшие моменты финала Кубка Испании (Фото)
Люди хотели пронести на самолет вот эти вещи и им отказали: хм, почему же...
Фотографии, над которыми нужно просто смеяться и не искать смысла
Вся правда о жевательной резинке: небольшая порция интересных фактов
Все любят виноград: полезные свойства и возможный вред
Знаменитости, которые живут со своими родителями (Фото)
"Ледяные" приключения: лучшие туристические места для тех, кто не любит жару
Необъяснимые чудеса природы: самые необычные леса и деревья мира (Фото)
Каково быть девушкой: смешные жизненные комиксы
"Игра престолов": как выглядели бы герои сериала живи они в 90-х годах (Фото)
Нотки абсурда: позитивные комиксы о повседневной жизни девушки