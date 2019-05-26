Юная сценаристка: прикольные подписи к фотографиям от 9-летней девочки Известный на весь мир журнал New-Yorker проводит любопытный конкурс на лучшую подпись к карикатурам, появляющимся в издании. И карикатуры эти, естественно, предназначены для взрослых, ведь они отражают различные актуальные политические и социальные проблемы. Участвовать в этом конкурсе можно с 13 лет, но нашлась одна 9-летняя девочка по имени Элис, которая придумывает подписи настолько круто, что уже завоевала сердца многих людей. Ее подписи удивительно умны и ироничны, в связи с чем сложно догадаться, что это продукт ума 9-летнего ребенка. Элис получила известность в интернете благодаря своей родственнице - сценаристке Бесс Кальб, которая опубликовала эти шедевры в своем Твиттере. Пользователи сети были в восторге от остроумия девочки! Демонстрируем вам эти самые карикатуры с ее подписями.