Жизнь на полную: как "отрываются" плюшевые акулы из Икеи

Пока мы все откладываем на завтра то, что можно сделать сегодня, эти миловидные плюшевые акулы Блохэй из Икеи покоряют мир. Причем делают они это уже второй раз. В интернете тут и там ходят-бродят фотографии очаровательных мягких хищников, которые, как оказывается, очень похожи на нас - людей. Они тоже устают на работе, любят отдохнуть и иногда отправляются в путешествие. Пользователи сети фотографируют их в самых разных жизненных ситуациях, ведь они невероятно фотогеничны! А их жизненный девиз "whatever" ("без разницы") отлично коррелирует с их акульими мордахами. После просмотра нижеследующих фотографий, вы обязательно захотите у себе такую. А лучше даже несколько!