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Воскресенье, 26.05.2019
Ох уж эта камера: странные и смешные панорамные снимки
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Ох уж эта камера: странные и смешные панорамные снимки

Панорамный режим съемки – это прекрасная возможность сделать красивую фотографию с большим углом обзора. Особенно эффектно получаются пейзажи, что не скажешь о подвижных объектах. Если в кадре есть движение, то адекватный результат гарантировать сложно. Зато получается непредсказуемо и очень весело.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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