Ох уж эта камера: странные и смешные панорамные снимки

Панорамный режим съемки – это прекрасная возможность сделать красивую фотографию с большим углом обзора. Особенно эффектно получаются пейзажи, что не скажешь о подвижных объектах. Если в кадре есть движение, то адекватный результат гарантировать сложно. Зато получается непредсказуемо и очень весело.