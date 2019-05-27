Со свинтусом под одной крышей: Снимки, от которых глаз будет дергаться даже у самых стойких

Если вам нравится, когда вещи лежат на своём месте и всё вокруг выглядит идеальным, то вам будет сложно жить с другими людьми. Вы должны переступать через их разбросанные носки и небрежно брошенную одежду, собирать мусор по квартире и мыть посуду, потому что свинтус, с которым вы живёте этого не делает. Интернет называет таких существ «монстрами». И они по праву этого заслуживают. Кто еще может держать картошку в своем шкафу так долго, что она начнет прорастать? Или оставит столько волос на стене в ванной, что из них можно сделать парик? Мы собрали коллекцию снимков, которые показывают, каково это жить с монстром.