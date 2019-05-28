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Вторник, 28.05.2019
Держи себя в форме: прикольные комиксы от фитнес-тренера
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Держи себя в форме: прикольные комиксы от фитнес-тренера

Оставаться в хорошей форме - сложное занятие, которое требует больших усилий, силы воли и терпения в ожидание результатов. Кэсси Хо - популярный в Инстаграме фитнес-тренер, который точно знает, что такое бороться за фигуру. Как бы девушка не старалась, она все равно ко всему подходит с позитивом. Кэсси даже придумала и создала милые комиксы о том, какого поддерживать здоровый образ жизни.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Настроение, Юмор, Веселье, Умора, Прикол, Комикс, Хохот.
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