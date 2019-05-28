Богини стиля: смешные головные уборы, которые можно увидеть на улицах

Есть люди, готовые на все, лишь бы выделиться из толпы. И, в этом смысле, головной убор - беспроигрышный вариант, который и выгодно подчеркнет индивидуальность и даст окружающим понять кто тут самый стильный. Но эти 18 человек, похоже, слишком экстравагантно подошли к вопросу выбора аксессуара.