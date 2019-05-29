Лавры фотографу: смешные снимки о том, как девушки делают красивые фото в Instagram

Разглядывая красивые фотографии девушек, загорающих на пляже или плескающихся в бассейне, мало кто вспоминает о том бедолаге, который стоял с фотоаппаратом. Порой приходится делать миллион одинаковых снимков, чтобы найти тот самый кадр. Парням приходится валяться на полу, лазить по деревьям и стоять скрученным часы напролет.