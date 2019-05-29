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Максимальная концентрация страданий: мужчины, которые ждут своих любимых в магазине
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о мужчинах в магазине. Ну и что, что не в рифму? Зато суть ясна, ведь есть ли в мире существа более несчастные, чем мужчины, пришедшие на шопинг вместе со своими дамами и вынужденные ждать из вечность? И вот они сидят, покрываясь пылью и паутиной, вокруг строятся и разрушаются города, а их спутницы все никак не могут выбрать, какую кофточку им купить: розовую или бледно-розовую. Шутки-шутками, но фотографии все говорят сами за себя. В Инстаграме есть хэштег и аккаунт, где пользователи делятся снимками страдающих мужчин.
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