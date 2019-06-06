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Найти призвание в жизни: эти собаки обрели работу своей мечты
Что общего у собак и людей? Они оба умны и полны энергии. Всего лишь немного потренировавшись, наши четвероногие спутники могут легко освоить все виды полезных задач, которые выполняют люди. Так почему бы не нанять их? Оказывается, некоторые люди уже сделали это. Мы собрали фотографии список собак, которые работают также, как и мы. Не верите нам? Тогда прокрутите ниже, чтобы убедиться в этом!
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