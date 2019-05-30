Варварство и произвол: Коты, которые не перестают поражать хозяев своими выходками

Кошки милые, ну по крайней мере они так выглядят, но в них таится зло, которое время от времени вырывается наружу и тогда их владельцам остаётся лишь делиться проделками своих питомцев в Интернете.