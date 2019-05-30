Самые угарные фото с выпускных вечеров, которые захочется показать Выпускной - неотъемлемая часть любого успешного обучения. Если вы всегда хотели выделиться или рассказать кому-нибудь о своих чувствах, но откладывали это на потом, то лучшего времени для этого просто не найти. В последний звонок важно все, наряд, прическа, украшения, запах изо рта.. Но как бы там кто не старался, в это время всегда происходит что-нибудь, смешное и безумное даже несмотря на то, что в этот день запрещено продавать алкоголь. Но ведь для того, чтобы посмеяться над этими 25-тью смешными фотографиями с выпускных алкоголь и не нужен, они и без него веселые.