Скачать
Четверг, 30.05.2019
Самые угарные фото с выпускных вечеров, которые захочется показать
1 / 25

Самые угарные фото с выпускных вечеров, которые захочется показать

Выпускной - неотъемлемая часть любого успешного обучения. Если вы всегда хотели выделиться или рассказать кому-нибудь о своих чувствах, но откладывали это на потом, то лучшего времени для этого просто не найти. В последний звонок важно все, наряд, прическа, украшения, запах изо рта.. Но как бы там кто не старался, в это время всегда происходит что-нибудь, смешное и безумное даже несмотря на то, что в этот день запрещено продавать алкоголь. Но ведь для того, чтобы посмеяться над этими 25-тью смешными фотографиями с выпускных алкоголь и не нужен, они и без него веселые.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Курьез, Смешно, Смешные моменты, Приколы, Выпускной, Прикол, Смешные выпускные наряды, Смешные выпускные моменты.
20:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь