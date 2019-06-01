Скачать
Суббота, 01.06.2019
"Большие дети": уморительные взрослые, которые решили покататься на качелях
1 / 16

"Большие дети": уморительные взрослые, которые решили покататься на качелях

Взрослые на детских площадках - жалкое зрелище. Недаром в народе говорят, что всему свое время - а пойдешь наперекор, будешь наказан. Сложно сказать, может ли быть жалко кого-то из данной подборки, ведь ее герои явно пришли в детские королевства либо подшофе, либо имея все шансы сломать своими 18+ телами любимые аттракционы местных ребят и игнорируя эту вероятность. Мы никого не осуждаем, но призываем вас не поддаваться всем видам сладостной ностальгии и беречь себя и чужое имущество. В противном случае вы, вероятно, будете запечатлены на подобной фейл-фотографии. А это как-то не по-взрослому.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
17:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь