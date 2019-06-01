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"Большие дети": уморительные взрослые, которые решили покататься на качелях
Взрослые на детских площадках - жалкое зрелище. Недаром в народе говорят, что всему свое время - а пойдешь наперекор, будешь наказан. Сложно сказать, может ли быть жалко кого-то из данной подборки, ведь ее герои явно пришли в детские королевства либо подшофе, либо имея все шансы сломать своими 18+ телами любимые аттракционы местных ребят и игнорируя эту вероятность. Мы никого не осуждаем, но призываем вас не поддаваться всем видам сладостной ностальгии и беречь себя и чужое имущество. В противном случае вы, вероятно, будете запечатлены на подобной фейл-фотографии. А это как-то не по-взрослому.
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