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Воскресенье, 02.06.2019
"Крокодиловы слезы": смешные картинки о том, как было бы сложно этому животному в мире людей
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"Крокодиловы слезы": смешные картинки о том, как было бы сложно этому животному в мире людей

Знаете что больше всего любит японский иллюстратор keigo в своём творчестве? Никогда не догадаетесь. Он любит пририсовывать жирафам человеческое лицо и подтрунивать на длинными вытянутыми пастями крокодилов. Последним достается особенно, ведь чуть ли не каждый третий рисунок keigo в его Инстаграме посвящен фантазии "как сложилась бы жизнь крокодилов в человеческом обществе". Да, в его мире крокодилы ведут себя как люди, попадая во все знакомые нам бытовые ситуации. И рептилиям не позавидуешь. Ведь за что бы они ни взялись, всему будет мешать вытянутость их морды. Это смешная серия рисунков, вы не подумайте, но крокодилов чуть-чуть жалко. Уж лучше им оставаться в верховьях Нила.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Крокодил, Смех, Настроение, Позитив, Творчество, Рисунок, Картинка, Умора, Иллюстрация, Хохот.
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