Пособие для родителей: почему детей нельзя оставлять одних дома

Ведь для того, чтобы вырастить достойного члена общества, требуется постоянно проявлять столь прекрасные человеческие качества, как терпимость, доброта, трудолюбие… Но самое главное - это бдительность. Тут как у дрессировщика крокодилов: стоит на секунду зазеваться, и может произойти что-то нехорошее. И тогда терпимости и трудолюбию придется пройти серьезный экзамен на прочность.