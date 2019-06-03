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Понедельник, 03.06.2019
Пособие для родителей: почему детей нельзя оставлять одних дома
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Пособие для родителей: почему детей нельзя оставлять одних дома

Ведь для того, чтобы вырастить достойного члена общества, требуется постоянно проявлять столь прекрасные человеческие качества, как терпимость, доброта, трудолюбие… Но самое главное - это бдительность. Тут как у дрессировщика крокодилов: стоит на секунду зазеваться, и может произойти что-то нехорошее. И тогда терпимости и трудолюбию придется пройти серьезный экзамен на прочность.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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12:57 Сегодня Телеграф
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