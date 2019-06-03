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Понедельник, 03.06.2019
Печаль-беда: смешные снимки от победителей по жизни
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Печаль-беда: смешные снимки от победителей по жизни

Плохие дни – это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Обычно неудачи приходят в самый неподходящий момент и застигают людей врасплох. В таких случаях главное не зацикливаться на негативе, а лучше перевести всё в шутку и с достоинством принять "подарок" судьбы. Пользователи сети поделились фотографиями провалов, которые произошли с ними и окружающими. Предлагаем вам взглянуть на этих счастливчиков!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Неудача, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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