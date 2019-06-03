Печаль-беда: смешные снимки от победителей по жизни Плохие дни – это неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Обычно неудачи приходят в самый неподходящий момент и застигают людей врасплох. В таких случаях главное не зацикливаться на негативе, а лучше перевести всё в шутку и с достоинством принять "подарок" судьбы. Пользователи сети поделились фотографиями провалов, которые произошли с ними и окружающими. Предлагаем вам взглянуть на этих счастливчиков!