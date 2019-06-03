Вызывайте полицию милоты: забавный спящий песик, который заставит вас улыбаться Кажется, что некоторые собаки рождены, чтобы умилять своих хозяев и окружающих их людей. Именно таким является песик породы шит-цу по кличке Пэннинг. Количество его подписчиков в Инстаграме говорит о том, что он уже покорил сердечки почти 60 тысяч пользователей сети. Секрет его успеха – спать на спине, показывая свое милое розовое пузико. Песик с детства привык принимать именно такую позу для отдыха, а однажды даже стал героем битвы фотошоперов, о который мы вам уже рассказывали. Предлагаем вам взглянуть на этого очаровашку!