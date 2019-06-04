Когда креатив в макияже превышает все

Софи не стесняется и использует в своих мейкапах не только традиционную косметику, но и вообще все, что придет в голову. Иногда в голову приходят даже колюще-режущие предметы — мастерица обыгрывает и их. Иногда мейкапы Петерсон пугают — ее идеи не только необычны, но и виртуозно воплощены в жизнь.