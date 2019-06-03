Оказалось, что показалось: снимки, на которые нужно взглянуть дважды

Наши глаза и мозг не всегда разгадывают подлые вмешательства воображения. Так и получаются фото из серии "Обман зрения". Мы собрали очередную подборку со снимками, на которые придется посмотреть дважды, чтобы понять, в чем же подвох.