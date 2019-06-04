Несите "Оскар": актерская игра этих питомцев заслуживает наивысшей награды Жаль, что наши домашние любимцы не умеют говорить, ведь судя по тому, какие эмоции они временами выдают, за словом в карман они бы точно не полезли. Актерская игра или искренние чувства — что бы ни было, мордахи питомцев временами не сравнимы ни с чем.