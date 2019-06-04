Покупая в сети нужно быть готовым ко всему: неудачные покупки с Интернета

Покупая товары через интернет люди участвуют в своеобразной лотерее. Получить в итоге можно что-то совсем другое, а не то что заказал! Но неудачно приобрести товары можно и в обычном магазине. Маркетологи постоянно хитрят с внешним видом товаров и ошибиться может каждый. Посмотрите на эти неудачные покупки, которые вызывают боль и разочарование.