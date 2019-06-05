Неловкость зашкаливает: смешные снимки из семейных архивов Наверное, нигде нет столько компромата на нас, сколь его в семейных фотоальбомах. Из них, как из песни, слов не выкинешь: они хранят воспоминания о подростковых экспериментах со стилем, моду на нелепый и сомнительный фотошоп, странные детские игры и неподдельные эмоции. Альбомы наполнены не только теплой ностальгией, но и стыдом, от которого можно покраснеть от пяток до ушей. Но люди все равно делятся ими с миром, ведь это очень смешно.