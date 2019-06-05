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Среда, 05.06.2019
Неловкость зашкаливает: смешные снимки из семейных архивов
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Неловкость зашкаливает: смешные снимки из семейных архивов

Наверное, нигде нет столько компромата на нас, сколь его в семейных фотоальбомах. Из них, как из песни, слов не выкинешь: они хранят воспоминания о подростковых экспериментах со стилем, моду на нелепый и сомнительный фотошоп, странные детские игры и неподдельные эмоции. Альбомы наполнены не только теплой ностальгией, но и стыдом, от которого можно покраснеть от пяток до ушей. Но люди все равно делятся ими с миром, ведь это очень смешно.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Смех, Настроение, Позитив, Неловкость, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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