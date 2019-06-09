Забавные ленивые люди, из которых получаются гении

Пока одни спорят, лень - это хорошо или плохо, другие просто наслаждаются возможностью облегчить свои будни с помощью различных приспособлений, чтобы как можно дольше побыть в неподвижном состоянии.