Юморная маска для сна "Лягушачья глаза" подрывает интернет С этой штукой человек выглядит так, будто у него гигантские лягушачьи глаза, когда он спит или просто отдыхает. А еще каждый глаз можно открывать и закрывать по отдельности - в зависимости от того, насколько жутким вам хочется выглядеть, пока вы спите. Маска для сна "Лягушачьи глаза" можно использовать как по прямому назначению - чтобы блокировать поступление света во время сна - так и просто для того, чтобы сделать несколько забавных снимков.