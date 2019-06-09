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Воскресенье, 09.06.2019
Юморная маска для сна "Лягушачья глаза" подрывает интернет
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Юморная маска для сна "Лягушачья глаза" подрывает интернет

С этой штукой человек выглядит так, будто у него гигантские лягушачьи глаза, когда он спит или просто отдыхает. А еще каждый глаз можно открывать и закрывать по отдельности - в зависимости от того, насколько жутким вам хочется выглядеть, пока вы спите. Маска для сна "Лягушачьи глаза" можно использовать как по прямому назначению - чтобы блокировать поступление света во время сна - так и просто для того, чтобы сделать несколько забавных снимков.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Маска для сна, "Лягушачьи глаза".
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