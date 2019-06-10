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Понедельник, 10.06.2019
Любовь с первой складочки: милые и позитивные бегемотики
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Любовь с первой складочки: милые и позитивные бегемотики

Рассматривать детенышей животных можно бесконечно, и также бесконечно им можно умилятся - ну надо же, какие пусечки! Вот только частенько вниманием оказываются обласканы котята и щенки, а остальным остается только грустно вздыхать. Но эту вселенскую несправедливость легко исправить - достаточно вспомнить, что на свете существуют и другие зверята, на которых любо-дорого смотреть. Бегемотики, например!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Животные, Смех, Настроение, Позитив, Бегемоты, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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