Любовь с первой складочки: милые и позитивные бегемотики Рассматривать детенышей животных можно бесконечно, и также бесконечно им можно умилятся - ну надо же, какие пусечки! Вот только частенько вниманием оказываются обласканы котята и щенки, а остальным остается только грустно вздыхать. Но эту вселенскую несправедливость легко исправить - достаточно вспомнить, что на свете существуют и другие зверята, на которых любо-дорого смотреть. Бегемотики, например!