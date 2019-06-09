Уморительные котики-косплееры, покорят вас своими невероятными костюмами Если вы не в курсе, что такое косплей, то это когда люди переодеваются в своих любимых персонажей видеоигр, мультфильмов, и прочих сериалов. Как правило, их костюмы очень крутые и обладают множеством мелких деталей, за что ими восхищаются все любители поп-культуры. Но вы когда-нибудь слышали о котиках-косплеерах? Благодаря двум терпеливым котам и их хозяину Натану Смиту (Nathan Smith) из Вашингтона, придумывающему им креативные костюмы это стало возможным. Днем Натан работает сантехником, но по вечерам он превращается в дизайнера, придумывающего костюмы своим котам, чьи имена Нак и Фрею. Созданием кошачьих нарядов Натан начал заниматься 5 лет назад, и далее мы предлагаем вам посмотреть, каких высот добился сантехник-дизайнер на этом забавном поприще.