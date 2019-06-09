Собаки-улыбаки: позитивные животные, которые подарят вам хорошее настроение Собака — это не только лучший друг человека, но еще и огромный источник позитива и добрых эмоций. А если у вас есть несколько веселых фотографий питомцев, то в любой момент вы можете посмотреть и поднять себе настроение.