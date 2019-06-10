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Как люди любят веселиться на рабочем месте
Как только становится скучно, большинство из нас тут же бегут в интернет, чтобы поскучать в нём. Но есть люди, которым не нужен интернет, потому как они умеют мастерски страдать фигнёй, и делают это настолько творчески, что это стоит того, чтобы на это посмотреть.
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