Удивительная природа: коллекция фото милых животных с необычной "изюминкой" Этих представителей животного царства можно запросто узнать среди их многочисленных сородичей благодаря отличительным особенностям, которыми их наградила природа. Теленок с сердечком на лбу, кошка с четырьмя ушами, коза с автопортретом на боку и многие другие удивительные животные с уникальной внешностью.