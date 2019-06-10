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"Я не позволила ему есть мусор": смешные и странные причины детского плача
Люди плачут по разным причинам, но, как правило, это виды экстремальных ощущений счастья или грусти, которые заставляют соленую воду течь из ваших глаз. Но только не для детей. Дети быстро узнают, что плач заставляет их родителей реагировать, и они могут начать драматично кричать в мгновение ока. Поскольку мы знаем это, нам позволено смеяться над, казалось бы, катастрофическими ситуациями, в которых оказываются эти дети. Согласитесь, это грустно и не справедливо, когда ребенку не разрешается есть корм для кошек. Или бросать книги в лицо родителям. Есть еще масса нелепых причин и все они здесь.
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