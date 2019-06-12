Реальность удручает: Что будет, если с косплеера смыть макияж

Быстрый рост числа людей, занимающихся косплеем с 1990-х годов, сделал это явление значительной частью поп-культуры в большинстве мест по всему миру. Такие мероприятия, посвящённые косплею, как Comic-Сon больше не являются только гиковской темой, теперь их посещают даже звезды. Но, как известно, самыми преданными поклонниками косплея и подражателями героев аниме, являются японцы и другие жители стран Азии. И если вы нам не верите, то новый тренд в Твиттере должен доказать вам это. Японцы запустили настоящий флэшмоб и теперь делятся фотографиями в образе и в обычной жизни. Разница колоссальна!