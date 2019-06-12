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Лето, солнце, море: Забавные ситуации, которые могли произойти только на пляже
Мы собрали серию самых неожиданных вещей, которые произошли на берегу моря. Если вы думали, что на пляже не происходит ничего интересного, мы хотим доказать вам обратное.
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