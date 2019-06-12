Если вам кажется, что ваша жизнь бессмысленная, то взгляните на эти фото

Очередной сборник фотографий о том, что любое дело нужно делать на совесть… но не у всех это получается. Телефон-автомат всего с тремя цифрами, туалет с прозрачной дверью, шлепки Adidas от фирмы Nike и другой бред, свидетелями которого оказались авторы этих снимков.