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Если вам кажется, что ваша жизнь бессмысленная, то взгляните на эти фото
Очередной сборник фотографий о том, что любое дело нужно делать на совесть… но не у всех это получается. Телефон-автомат всего с тремя цифрами, туалет с прозрачной дверью, шлепки Adidas от фирмы Nike и другой бред, свидетелями которого оказались авторы этих снимков.
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