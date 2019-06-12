Мода из народа: смешные персонажи на улицах Все так привыкли шутить над россиянами, что, кажется, забыли — белорусы тоже люди! А люди, как известно, бывают разные. В нашем случае это — самые забавные, смешные и странные жители республики Беларусь, которых посчастливилось встретить на улице. Яркие наряды, необычные аксессуары, "стильные" луки и удивленные лица окружающих. Все это вы увидите дальше.