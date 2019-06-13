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Не верю!: фото улыбающихся людей, которые со всех сил хотели скрыть свои настоящие эмоции
Улыбка - это не только эмоция радости или смеха, это также универсальный инструмент, с помощью которого можно располагать к себе людей.. или прятать боль. Спросите об этом Арато Андраша, который прославился на весь мир как Гарольд, скрывающий боль. Оказывается не только Гарольд достоин мема, потому как, глядя на некоторые фотографии улыбающихся людей, тоже кажется, что они прячут не только боль, но иногда и ужас. Несколько фотографий улыбающихся людей, которые выглядят так, словно прячут боль внутри себя, ждут вас далее. Надеемся, у них все в порядке.
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