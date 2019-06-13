Скачать
Четверг, 13.06.2019
Не верю!: фото улыбающихся людей, которые со всех сил хотели скрыть свои настоящие эмоции
1 / 21

Не верю!: фото улыбающихся людей, которые со всех сил хотели скрыть свои настоящие эмоции

Улыбка - это не только эмоция радости или смеха, это также универсальный инструмент, с помощью которого можно располагать к себе людей.. или прятать боль. Спросите об этом Арато Андраша, который прославился на весь мир как Гарольд, скрывающий боль. Оказывается не только Гарольд достоин мема, потому как, глядя на некоторые фотографии улыбающихся людей, тоже кажется, что они прячут не только боль, но иногда и ужас. Несколько фотографий улыбающихся людей, которые выглядят так, словно прячут боль внутри себя, ждут вас далее. Надеемся, у них все в порядке.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Эмоции, Люди, Улыбка, Смех, Курьез, Смешно, Смешные моменты, Приколы, Прикол, Ненастоящая улыбка.
01:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь