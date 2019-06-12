"Господи, научи меня не тупить в магазине": неловкие ситуации из жизни

Случалось ли с вами, что стоя на кассе, вы забывали словно бы все слова в мире? Список покупок магическим образом вылетает из головы, буквы путаются между собой, заплетается язык… Ох уж эти допотопные варварские обычаи — в магазинах с людьми разговаривать! Как показывает практика, неловкие ситуации в магазине — обычное дело.