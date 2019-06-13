Забавные комиксы, которые доказывают, что жизнь с котом - это отдельная профессия

Как понять кота? Кто может понять кота? У кого достанет духу понять кота? Даже хозяева этих красавчиков с десятилетним и более стажем не в силах совладать с таинством кошачьей логики и темной силой, заставляющей их поступать так, как они и поступают. Американский художник Cody Stone Stowe тоже живет с котом. Его имя Корал, он лапушка, счастье, милашка, но все-таки кот, поэтому творчество его человека связано с тем, как непредсказуем, самодурен и неисправим этот зверь. И зарисованные ситуации из их жизни прекрасно знакомы всем тем, кто хоть раз в жизни делал: "Кс-кс, ты где? Пора обедать! Ах, вот ты гд… ах ты сволочь, ты что натворил здесь?!"