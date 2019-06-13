Чувства юмора у этого мужчины не занимать: простой строитель стал звездой Instagram

Строитель, отец и муж, обожатель кофе и новоиспеченный инфлуенсер из города Остин, Техас, по имени Омар готов влюбить вас в свой профиль в Instagram ! Узнав с помощью своей дочери о существовании инфлуенсеров (людей, которые используют соцсети для того, чтобы извлечь из этого выгоду, продвигая бренды, организации и рассказывая подписчикам о том, в чём они разбираются) бодрый отец семейства решил, что у него получится не хуже, даже несмотря на то, что он — простой строитель. Ну и что же? Прошел месяц, а у него уже 335 тысяч подписчиков, и, увидев фото, несложно понять, почему это произошло.