"Осторожно, злой пес": ну очень и очень "злющие" собачки

Собаки могут служить в качестве очаровательных радушных хозяев, которые приветствуют любого, кто придет в их дом, виляя хвостиком и облизывая руки - однако, в некоторых случаях они предоставляют своим владельцам прямо противоположную услугу в качестве сторожевых собак. Чтобы прогнать нежелательных незнакомцев, многие люди вешают на свой забор табличку "Осторожно, злая собака", чтобы люди знали, что в их же интересах просто пройти мимо их дома. Что ж, ничто так не портит этот угрожающий знак, как дружелюбная собака, сидящая рядом с ним, и, как вы увидите ниже, многие из этих «сторожевых собак», похоже, не поняли смысла этой таблички.