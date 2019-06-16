Порция смешных фотографий от королевы пародий Instagram Мы не перестаем восхищаться работами австралийской комедиантки Селесты Барбер. Она делает фотопародии на знаменитостей, воспроизводя их полные пафоса фотографии, публикуемые в прессе и на страницах звезд в соцсетях.