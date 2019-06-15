Юморной косплей с Николасом Кейджом и героями "Игры престолов" Один из самых искусных актеров Голливуда Николас Кейдж сыграл в огромном количестве выдающихся фильмов. Однако, современная молодежь больше знает его по популярным мемам и приколам из интернета. Пожалуй, именно с Николасом Кейджом связано самое большое количество мемов и приколов в сети интернета.