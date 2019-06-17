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Это истерика: реальные примеры того, как не нужно пользоваться косметикой
Косметика - это самое мощное оружие женщин, грамотное использование которого не оставит не единого шанса ни одному мужчине. Используя туш, пудру, подводки, помаду и прочий "боевой" арсенал, любая девушка может превратиться в настоящую красавицу. Однако, далеко не каждая умеет искусно пользоваться этим арсеналом, злоупотребляя дарами современной косметологии.
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