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Понедельник, 17.06.2019
Это истерика: реальные примеры того, как не нужно пользоваться косметикой
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Это истерика: реальные примеры того, как не нужно пользоваться косметикой

Косметика - это самое мощное оружие женщин, грамотное использование которого не оставит не единого шанса ни одному мужчине. Используя туш, пудру, подводки, помаду и прочий "боевой" арсенал, любая девушка может превратиться в настоящую красавицу. Однако, далеко не каждая умеет искусно пользоваться этим арсеналом, злоупотребляя дарами современной косметологии.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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