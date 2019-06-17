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Понедельник, 17.06.2019
Минутка годного юмора: уморительные картинки, которые стояли того, чтобы их увидеть
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Минутка годного юмора: уморительные картинки, которые стояли того, чтобы их увидеть

В этом выпуске: пример правильного водителя автобуса; шутка про пельмень; как найти в себе силы найти в себе силы; разница между Моникой Белуччи и девушками моего города; приколы про жару; меткий стрелок; много прикольных котиков и другие веселости воскресенья.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Прикол, Хохот.
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