Скачать
Воскресенье, 16.06.2019
Веселье и безумство: уморительные победители фотошоп-батлов
1 / 22

Веселье и безумство: уморительные победители фотошоп-батлов

Кто-то использует фотошоп для того, чтобы сделать фото более красивыми и идеальными, а кому-то это все уже наскучило. Такие умельцы находят самые забавные фотографии, включают свою фантазию на полную и делают эти снимка еще более смешными. И, надо сказать, что получается отлично. А чтобы было веселее, то мастера обработки устраивают еще и фотошоп-баттлы.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Хохот.
22:13 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь