Веселье и безумство: уморительные победители фотошоп-батлов Кто-то использует фотошоп для того, чтобы сделать фото более красивыми и идеальными, а кому-то это все уже наскучило. Такие умельцы находят самые забавные фотографии, включают свою фантазию на полную и делают эти снимка еще более смешными. И, надо сказать, что получается отлично. А чтобы было веселее, то мастера обработки устраивают еще и фотошоп-баттлы.