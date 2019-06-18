Когда до отпуска далеко, а море подавай прямо сейчас

Вот и наступило долгожданное лето, и многие вдруг осознали, что надо бы на море съездить - поваляться на песке и погреться на солнце. Но что делать, если кошелек показывает тебе средний палец, мягко намекая на то, что в этом году моря тебе не видать?