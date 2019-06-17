Юморная модель, или что будет, если оставить свою кошку у друга-фотографа

Иногда владельцам домашних животных приходится долго отсутствовать дома, и в такие моменты встаёт вопрос о том, кто будет ухаживать за питомцем. На помощь приходят родственники или друзья, которые соглашаются кормить зверя или даже забирают его к себе домой. Недавно с такой ситуацией столкнулась американка Миранда Макдональд, она искала, куда бы на время пристроить свою кошку по кличке Джейд. Взять опеку над пушистой согласился её друг и по совместительству профессиональный фотограф Хосел Мариано. Он не только кормил, гладил и всячески ублажал новую гостью, но сделал для нее крутую фотосессию. Теперь у Джейд есть целое портфолио, которому позавидуют настоящие модели. Вы только посмотрите на эти кадры!