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Понедельник, 17.06.2019
Юморная модель, или что будет, если оставить свою кошку у друга-фотографа
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Юморная модель, или что будет, если оставить свою кошку у друга-фотографа

Иногда владельцам домашних животных приходится долго отсутствовать дома, и в такие моменты встаёт вопрос о том, кто будет ухаживать за питомцем. На помощь приходят родственники или друзья, которые соглашаются кормить зверя или даже забирают его к себе домой. Недавно с такой ситуацией столкнулась американка Миранда Макдональд, она искала, куда бы на время пристроить свою кошку по кличке Джейд. Взять опеку над пушистой согласился её друг и по совместительству профессиональный фотограф Хосел Мариано. Он не только кормил, гладил и всячески ублажал новую гостью, но сделал для нее крутую фотосессию. Теперь у Джейд есть целое портфолио, которому позавидуют настоящие модели. Вы только посмотрите на эти кадры!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Животные, Коты, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Хохот.
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